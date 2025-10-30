СМИ: встреча Трампа и Си закончилась провалом для США

США на встрече в четверг согласились снизить часть тарифов в отношении китайской продукции, которые Вашингтон ввел в связи с поставками в США ингредиентов, используемых для производства фентанила. Но другие торговые пошлины останутся в силе. Это значит, что товары, прибывающие в США из Китая, по-прежнему будут «облагаться налогом» по ставке более 40% для американских импортеров, говорится в статье.