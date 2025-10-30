Ричмонд
СМИ: встреча Трампа и Си закончилась провалом для США

Президент США Дональд Трамп высоко оценил «потрясающую» встречу со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Пекин был менее экспансивен, заявив, что по итогам первой личной встречи лидеров за шесть лет стороны достигли консенсуса по решению «основных торговых вопросов». Но ни о каких прорывах говорить не приходится, пишут зарубежные СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Ликующий американский президент сообщил, что Китай согласился приостановить меры экспортного контроля, которые он ввел в отношении редкоземельных элементов. Он также провозгласил, что Китай немедленно начнет закупать «огромное количество соевых бобов и других сельскохозяйственных продуктов». Ответные тарифы Пекина на американскую сою фактически остановили импорт из США, нанеся ущерб американским фермерам, поясняет британская газета BBC*.

Торговая война Трампа привела к тому, что тарифы «око за око» с обеих сторон превысили 100%.

В мае стороны пошли на перемирие, хотя напряженность оставалась высокой. Вчерашние переговоры не привели к официальному соглашению, отмечает издание.

Также не удалось добиться прорыва в вопросе TikTok: США по соображениям национальной безопасности уже больше месяца пытаются отделить американский бизнес приложения от китайской материнской компании ByteDance. Не упомянул Пекин и о каких-либо договоренностях, касающихся полупроводников, пишет ВВС.

США на встрече в четверг согласились снизить часть тарифов в отношении китайской продукции, которые Вашингтон ввел в связи с поставками в США ингредиентов, используемых для производства фентанила. Но другие торговые пошлины останутся в силе. Это значит, что товары, прибывающие в США из Китая, по-прежнему будут «облагаться налогом» по ставке более 40% для американских импортеров, говорится в статье.

В целом встреча, по мнению издания, продемонстрировала пропасть между подходами двух лидеров.

Си был сдержан и рассудителен. Он пришел на встречу, зная, что у него сильные козыри на руках. Китай извлек уроки из первого президентского срока Трампа: Пекин укрепил свои позиции в сфере редкоземельных металлов и диверсифицировал список торговых партнеров, чтобы снизить зависимость от США.

Трамп, который, как всегда, хотел выглядеть раскованным, был более напряженным, чем в предыдущие дни своей стремительной поездки по Юго-Восточной Азии. По мнению газеты, это отражало высокие ставки на встрече с Си.

Гламура и пышности, которыми американского лидера окружили после прибытия в первую страну его азиатского вояжа — Малайзию, — тоже не было. Исчезли украшенные золотом дворцы, в которых его чествовали в Японии. Вместо них — здание аэропорта, окруженное колючей проволокой и контрольно-пропускными пунктами. Исчезли военные оркестры, которые приветствовали Трампа в среду в Южной Корее. Вместо них — усиленное присутствие полиции и СМИ, перечисляет BBC.

Такая «неприглядная» картина связана с тем, что «глубинные причины, разделяющие США и Китай, остаются нерешенными, и напряженность может легко вспыхнуть снова», считает Джулиан Эванс-Притчард, руководитель отдела экономики Китая в аналитической фирме Capital Economics.

* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен

