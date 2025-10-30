СМИ: встреча Трампа и Си закончилась провалом для США

Ликующий американский президент сообщил, что Китай согласился приостановить меры экспортного контроля, которые он ввел в отношении редкоземельных элементов. Он также провозгласил, что Китай немедленно начнет закупать «огромное количество соевых бобов и других сельскохозяйственных продуктов». Ответные тарифы Пекина на американскую сою фактически остановили импорт из США, нанеся ущерб американским фермерам, поясняет британская газета BBC*.
Торговая война Трампа привела к тому, что тарифы «око за око» с обеих сторон превысили 100%.
Также не удалось добиться прорыва в вопросе TikTok: США по соображениям национальной безопасности уже больше месяца пытаются отделить американский бизнес приложения от китайской материнской компании ByteDance. Не упомянул Пекин и о каких-либо договоренностях, касающихся полупроводников, пишет ВВС.
США на встрече в четверг согласились снизить часть тарифов в отношении китайской продукции, которые Вашингтон ввел в связи с поставками в США ингредиентов, используемых для производства фентанила. Но другие торговые пошлины останутся в силе. Это значит, что товары, прибывающие в США из Китая, по-прежнему будут «облагаться налогом» по ставке более 40% для американских импортеров, говорится в статье.
Си был сдержан и рассудителен. Он пришел на встречу, зная, что у него сильные козыри на руках. Китай извлек уроки из первого президентского срока Трампа: Пекин укрепил свои позиции в сфере редкоземельных металлов и диверсифицировал список торговых партнеров, чтобы снизить зависимость от США.
Трамп, который, как всегда, хотел выглядеть раскованным, был более напряженным, чем в предыдущие дни своей стремительной поездки по Юго-Восточной Азии. По мнению газеты, это отражало высокие ставки на встрече с Си.
Гламура и пышности, которыми американского лидера окружили после прибытия в первую страну его азиатского вояжа — Малайзию, — тоже не было. Исчезли украшенные золотом дворцы, в которых его чествовали в Японии. Вместо них — здание аэропорта, окруженное колючей проволокой и контрольно-пропускными пунктами. Исчезли военные оркестры, которые приветствовали Трампа в среду в Южной Корее. Вместо них — усиленное присутствие полиции и СМИ, перечисляет BBC.
Такая «неприглядная» картина связана с тем, что «глубинные причины, разделяющие США и Китай, остаются нерешенными, и напряженность может легко вспыхнуть снова», считает Джулиан Эванс-Притчард, руководитель отдела экономики Китая в аналитической фирме Capital Economics.
* Доступ к сайтам ВВС на территории РФ ограничен