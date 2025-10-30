В Финляндии проведут военные учения возле границы с Россией

На юге страны в военных учениях будут задействованы более 6,5 тыс. военных. В частности, военные мероприятия пройдут в столичном регионе и в области Кюменлааксо, которая расположена неподалеку от границы с Россией. Во время учений планируется использовать около 900 единиц техники. Помимо финских военных в маневрах примут участие представители ВС Швеции и Великобритании.