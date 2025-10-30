В Финляндии проведут военные учения возле границы с Россией

«В начале зимы сухопутные войска задействуют в серии учений тысячи призывников, которые должны быть зачислены в запас в декабре. В них также примут участие военнослужащие, пребывающие в запасе, и [представители] союзников. Учения будут проходить по всей Финляндии», — говорится в заявлении.
На юге страны в военных учениях будут задействованы более 6,5 тыс. военных. В частности, военные мероприятия пройдут в столичном регионе и в области Кюменлааксо, которая расположена неподалеку от границы с Россией. Во время учений планируется использовать около 900 единиц техники. Помимо финских военных в маневрах примут участие представители ВС Швеции и Великобритании.
Как отмечается в публикации, мероприятия по военной подготовке также пройдут менее чем в 200 км от российского города Костомукши. В них будут задействованы около 3 тыс. солдат. Они пройдут с 29 ноября по 5 декабря 2025 года.
Другие этапы учений пройдут на северной и западной частях страны. В общей сложности в них примут участие более 4 тыс. военнослужащих.