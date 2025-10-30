Мерц заявил, что Турция не выполнила все критерии для членства в ЕС

Канцлер ФРГ заметил, что «путь в Европейский союз лежит через соблюдение Копенгагенских критериев». «В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения. Диалог по этому вопросу продолжается и будет продолжаться. Мы хотим, чтобы Турция играла важную роль сейчас и тем более в будущем», — заверил он. Такая перспектива, по словам Мерца, «связана с подготовкой соответствующих докладов Европейской комиссией».