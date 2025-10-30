Мерц заявил, что Турция не выполнила все критерии для членства в ЕС

«Я лично и правительство Германии рассматриваем Турцию как страну, тесно связанную с Европейским союзом. Мы хотим и дальше прокладывать путь в Европу. Я сказал президенту [Эрдогану], что также хочу выступить за соответствующий стратегический диалог на европейском уровне», — сказал Мерц на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Канцлер ФРГ заметил, что «путь в Европейский союз лежит через соблюдение Копенгагенских критериев». «В Турции были приняты решения, которые пока не соответствуют стандартам верховенства права и демократии, как мы их понимаем с европейской точки зрения. Диалог по этому вопросу продолжается и будет продолжаться. Мы хотим, чтобы Турция играла важную роль сейчас и тем более в будущем», — заверил он. Такая перспектива, по словам Мерца, «связана с подготовкой соответствующих докладов Европейской комиссией».
Это, как отметил он, не только оценка правительства Германии, но и оценка, которую должен провести весь Европейский союз. «Мы, безусловно, продолжим этот диалог друг с другом. Мы подробно обсуждали это, и я также выразил обеспокоенность тем, что есть вопросы, например, касающиеся независимости судебной системы, которые не соответствуют нашим ожиданиям», — резюмировал канцлер ФРГ.
В то же время он предложил Турции углубление двусторонних отношений. «Как немцы и как европейцы, мы должны расширять наше стратегическое партнерство. И нет иного пути, кроме как к хорошему и глубокому партнерству с Турцией», — заключил Мерц.
Турция официально добивается вступления в Евросоюз в качестве полноправного члена с 2005 года. Одним из камней преткновения в переговорном процессе стала кипрская проблема. Глава турецкого МИД Хакан Фидан ранее предупредил, что членство в ЕС является стратегической целью страны, однако Анкара выступает против увязывания вопроса ее приема в сообщество с проблемой урегулирования на Кипре.