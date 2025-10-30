Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое Правительство Светлого Будущего: Таких, как они, в Молдове никогда не было!

Молдавская политическая пьеса. Михаил Ахремцев, шел 2025 год…

Источник: Комсомольская правда

— Послушай! Ты ничего не понимаешь! Правительство Александру Мунтяну — это не правительство Дорина Речана! Это другое! Люди другие! И все будет по-другому, понимаешь?

— Простите, а разве Дорин Жунгиету не был министром энергетики в кабмине Речана?

— Ну как бы…

— А Владимир Боля не был министром инфраструктуры при Речане?

— Ну типа…

— А Михай Попшой в МИДе не у Речана был?

— Ну это…

— А Дан Перчун не возглавлял министерство образования у Речана?

— Ну наверное…

— А Людмила Катлабуга не министром сельского хозяйства трудилась при Речане?

— Ну вроде…

— А что насчет Даниелы Мисаил-Никитин и МВД, Анатолие Носатого и министерства обороны, Кристины Герасимов и вице-премьерства по евроинтеграции? Они разве не у Речана были?

— Так, все, перестань!

— А что насчет Владислава Кожухарь, который был генсеком МВД? Георге Хаждер который был государственным секретарем Министерства окружающей среды? А Кристиан Жардан — бывший советником премьер-министра?

— Хватит! Ты агент Кремля и просто не понимаешь, что это другое и у нас: Новое Правительство Светлого Будущего, новый Кабмин Инновационных Идей и таких, как они, у нас никогда не было!