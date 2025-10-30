Новое Правительство Светлого Будущего: Таких, как они, в Молдове никогда не было!

— Послушай! Ты ничего не понимаешь! Правительство Александру Мунтяну — это не правительство Дорина Речана! Это другое! Люди другие! И все будет по-другому, понимаешь?
— Простите, а разве Дорин Жунгиету не был министром энергетики в кабмине Речана?
— Ну как бы…
— А Владимир Боля не был министром инфраструктуры при Речане?
— Ну типа…
— А Михай Попшой в МИДе не у Речана был?
— Ну это…
— А Дан Перчун не возглавлял министерство образования у Речана?
— Ну наверное…
— А Людмила Катлабуга не министром сельского хозяйства трудилась при Речане?
— Ну вроде…
— А что насчет Даниелы Мисаил-Никитин и МВД, Анатолие Носатого и министерства обороны, Кристины Герасимов и вице-премьерства по евроинтеграции? Они разве не у Речана были?
— Так, все, перестань!
— А что насчет Владислава Кожухарь, который был генсеком МВД? Георге Хаждер который был государственным секретарем Министерства окружающей среды? А Кристиан Жардан — бывший советником премьер-министра?
— Хватит! Ты агент Кремля и просто не понимаешь, что это другое и у нас: Новое Правительство Светлого Будущего, новый Кабмин Инновационных Идей и таких, как они, у нас никогда не было!