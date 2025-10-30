Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве угрожают иностранным СМИ, которые поедут в районы блокирования ВСУ

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Киев будет расценивать поездки иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Купянске Харьковской области и Красноармейске (украинское название — Покровск) на территории ДНР как «нарушение украинского законодательства». Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Источник: AP 2024

По словам Тихого, такие поездки станут «нарушением украинского законодательства». «Они будут иметь долгосрочные репутационные и правовые последствия. Мы внимательно следим за этим», — написал представитель украинского МИД в X.

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5−6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что на купянском направлении в окружении находится до 5 тыс. военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении — 5,5 тыс. Путин в связи с этим дал поручение обеспечить все необходимые условия для сдачи украинских военнослужащих в плен, чтобы минимизировать жертвы.

Как отмечала в беседе с ТАСС зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова, приглашение иностранным СМИ посетить окруженных военнослужащих ВСУ нацелено на прозрачное освещение ситуации на фронте и поможет избежать провокаций и инсценировок, подобных провокации в Буче.

Узнать больше по теме
Валерий Герасимов: биография военачальника и его работа на благо страны
За безопасность государства отвечает армия: именно она обеспечивает суверенность страны и хранит границы от вторжения. Разработкой стратегической доктрины действий вооруженных сил и крупных войсковых операций занимается Генеральный штаб. Последний сейчас возглавляет Валерий Герасимов: собрали главное из его биографии.
Читать дальше