В Киеве угрожают иностранным СМИ, которые поедут в районы блокирования ВСУ

29 октября президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ не против допустить иностранные СМИ, в том числе украинские, в зону окружения противника и готовы прекратить бои в зоне присутствия этой группы журналистов, чтобы они могли зайти в населенные пункты Купянск и Красноармейск, ознакомиться с обстановкой, поговорить с украинскими военнослужащими и выйти. 30 октября Минобороны РФ подтвердило получение приказа обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов в районы блокирования ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Купянске. ВС РФ готовы прекратить боевые действия на 5−6 часов и обеспечить коридоры для СМИ, сообщили в ведомстве.