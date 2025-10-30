Мерц и Эрдоган публично поспорили о войне в секторе Газа

Во время первого визита немецкого канцлера Фридриха Мерца в Турцию у него возник открытый спор с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом. Перепалка из-за конфликта Израиля и ХАМАС произошла на совместной пресс-конференции после переговоров политиков.

Репортер задал вопрос Мерцу относительно поддержки Израиля Германией, связав ее с «нацистским прошлым» ФРГ. «Не боитесь ли вы, что история вновь осудит вас за то, что вы стоите не на той стороне?» — спросил журналист.

«Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля. Но мы всегда поддерживали государство Израиль и еврейский народ», — ответил канцлер.