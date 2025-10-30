Израиль получил тела еще двух погибших заложников

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные получили тела еще двух погибших заложников, переданных ХАМАС Красному Кресту, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера.
В канцелярии отметили, что останки будут переданы в Национальный институт судебной экспертизы Израиля для идентификации.
Как указывает телеканал, после этой передачи израильской стороне еще предстоит передать тела 11 заложников. -0-
