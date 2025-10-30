Ричмонд
Израиль получил тела еще двух погибших заложников

В канцелярии отметили, что останки будут переданы в Национальный институт судебной экспертизы Израиля для идентификации.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские военные получили тела еще двух погибших заложников, переданных ХАМАС Красному Кресту, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление канцелярии израильского премьера.

Как указывает телеканал, после этой передачи израильской стороне еще предстоит передать тела 11 заложников. -0-

