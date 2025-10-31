Гуцул уверена, что процесс по ее делу идет по сценарию

«Сегодня свидетели, приглашенные стороной обвинения, признали: они знают меня лишь по телевизору, никогда не были со мной знакомы и не встречались лично. Следовательно, их показания нельзя считать достоверными и использовать в качестве доказательств. И это лишь один из аргументов, подтверждающих, что данный процесс превратился в фарс. С каждым днем этот процесс все очевиднее показывает: цель здесь не установление справедливости, а стремление любой ценой удержаться в рамках заранее написанного сценария», — заявила Гуцул через своих адвокатов.