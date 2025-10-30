Уроженец СССР Гофман может стать новым главой Моссад

Роман Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь БССР, в 1990 году он репатриировался в Израиль вместе с семьёй. В течение карьеры в Армии обороны Израиля он занимал ряд ключевых командных постов, возглавляя 75-й батальон, региональную бригаду «Эцион», 7-ю бронетанковую бригаду и другие подразделения. С момента назначения военным секретарём Нетаньяху в мае 2024 года Гофман зарекомендовал себя как доверенное лицо главы правительства.