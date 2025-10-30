Уроженец СССР Гофман может стать новым главой Моссад

Генерал-майор Роман Гофман, ныне исполняющий обязанности военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, рассматривается как основной претендент на пост директора службы внешней разведки Моссад. Об этом сообщает израильское издание Walla со ссылкой на источники в органах нацбезопасности.
«По данным источников в системе безопасности, основным кандидатом на пост главы Моссад является генерал-майор Роман Гофман», — говорится в публикации.
Должность главы Моссада традиционно занимается сроком на 4 года с возможностью продления ещё на один год по решению премьер-министра. Действующий руководитель службы Давид Барнеа, чей мандат должен был завершиться 1 июня 2025 года, продолжает работу на продлённом сроке.
Роман Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь БССР, в 1990 году он репатриировался в Израиль вместе с семьёй. В течение карьеры в Армии обороны Израиля он занимал ряд ключевых командных постов, возглавляя 75-й батальон, региональную бригаду «Эцион», 7-ю бронетанковую бригаду и другие подразделения. С момента назначения военным секретарём Нетаньяху в мае 2024 года Гофман зарекомендовал себя как доверенное лицо главы правительства.
Ранее сообщалось, что Нетаньяху хочет уволить ведущую против него расследование генпрокурора Гали Бахарав-Миар. При этом Высший суд Израиля незамедлительно наложил запрет на осуществление данного решения.