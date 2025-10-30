Правительство и мэрии могут уйти в отставку в Ивановской области

Правительство в полном составе и ряд муниципальных мэрий могут уйти в отставку в Ивановской области. Все из-за внимания к региону федеральных правоохранительных органов, а также консультаций губернатора Станислава Воскресенского с политическими администраторами страны. Об этом URA.RU сообщили несколько источников федерального уровня.