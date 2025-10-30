ИНТЕРВЬЮ: Вклад в укрепление мира, экономика и образование. Посол Турции рассказал о взаимодействии с Беларусью

Мы, безусловно, продолжим предпринимать смелые и решительные шаги к построению более справедливого мира. Мы черпаем свою силу из древней истории нашей нации и своих цивилизационных ценностей. Опираясь на эту силу, мы стремимся к установлению мира, спокойствия и безопасности в нашем регионе и во всем мире. Мы готовы и дальше продвигать нашу Республику на мировой арене, движимые духом независимости и нашим национальным видением внешней политики.