ИНТЕРВЬЮ: Вклад в укрепление мира, экономика и образование. Посол Турции рассказал о взаимодействии с Беларусью

Беларусь играет значительную роль в обеспечении мира и стабильности в Евразии. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Республике Беларусь Гючлю Джем Ышик в интервью корреспонденту БЕЛТА по случаю национального праздника — 102-й годовщины провозглашения Турецкой Республики. Глава дипломатической миссии отметил значимости этой даты как мощного символа памяти о великой борьбе турецкого народа и передаче ценностей будущим поколениям. Посол отдельно остановился на белорусско-турецком взаимодействии в условиях мировой турбулентности.
— Господин посол, расскажите, пожалуйста, об истории турецкого национального праздника и его значении для народа.
— Прежде всего, позвольте выразить благодарность за возможность дать интервью в это время, когда мы отмечаем День Республики. Несомненно, этот день является для нашей страны чем-то гораздо более значимым, чем просто государственный праздник.
В этом году мы отмечаем 102-ю годовщину провозглашения Турецкой Республики, которая является величайшим результатом войны за освобождение — борьбы, которую отвергнувшая рабство нация под руководством Гази Мустафы Кемаля Ататюрка вела против захватчиков, угрожавших ее независимости. Эта борьба была увенчана беспрецедентным героизмом.
29 октября 1923 года — дата возрождения нашей нации и основания Турецкой Республики на основе принципа безоговорочного суверенитета. Этот праздник — мощный символ памяти о великой борьбе, а также передачи ценностей Республики будущим поколениям, в целом нашего национального единства и солидарности.
В этот день мы вновь с благодарностью и признательностью чтим память всех наших отцов-основателей и, прежде всего, Гази Мустафы Кемаля Ататюрка.
— Совершенно очевидно, что Турция в современном мире играет все более значимую роль на международной арене…
— Да, это действительно так. Турецкая Республика — государство, которое на протяжении 102 лет успешно преодолевает возникающие на пути трудности, продолжая двигаться по своей стезе, и сегодня благодаря новым достижениям обрела достойное место среди наиболее растущих держав мира.
Уверен, что благодаря все более укрепляющейся экономике, сильной демократии, приверженности основополагающим человеческим ценностям, а также принципиальной и дальновидной национальной внешней политике Турция является важным государством в регионе и мире.
Хотя нынешняя международная система не в состоянии обеспечить разрешение кризисов, возникающих в разных частях мира, Турция выступает источником стабильности в сложном и неспокойном регионе.
Мы, безусловно, продолжим предпринимать смелые и решительные шаги к построению более справедливого мира. Мы черпаем свою силу из древней истории нашей нации и своих цивилизационных ценностей. Опираясь на эту силу, мы стремимся к установлению мира, спокойствия и безопасности в нашем регионе и во всем мире. Мы готовы и дальше продвигать нашу Республику на мировой арене, движимые духом независимости и нашим национальным видением внешней политики.
— Несмотря на растущую мировую турбулентность, Беларусь и Турция активно развивают сотрудничество. По каким направлениям наиболее эффективно осуществляется двустороннее взаимодействие?
— Турцию и Беларусь связывают дружеские отношения, основанные на взаимном уважении, доверии и сотрудничестве. Активный диалог между Реджепом Тайипом Эрдоганом и Александром Лукашенко придает этому процессу значительный импульс. Мы уверены, что под руководством наших уважаемых президентов этот позитивный импульс достигнет еще больших масштабов.
С момента установления дипломатических отношений более тридцати лет назад мы наблюдаем устойчивый рост двусторонних контактов по широкому спектру направлений, от торговли и туризма до образования и культуры. Экономика, несомненно, является одним из важнейших столпов двусторонних отношений. Положительный ход наших политических отношений отражается и в экономических показателях. Несмотря на все глобальные вызовы, благодаря динамичному экономическому сотрудничеству между нашими странами объем двусторонней торговли приблизился к $2 млрд.
Как я уже сказал, наши двусторонние отношения не ограничиваются торговлей. Они также основаны на взаимодействии в таких областях, как наука, образование, искусство, культура и туризм. Благодаря этим контактам мы видим, что у наших народов куда больше общего, чем можно было предположить на первых шагах дипломатических отношений.
Например, в Турции этот год отмечается как Год семьи. В Беларуси семье также придается большое значение. Неудивительно, что наши страны вместе входят в состав Группы друзей семьи ООН и взаимодействуют по этой теме на международной арене.
— А насколько активно осуществляется обмен визитами между нашими странами?
— Число взаимных визитов активно растет, что можно наблюдать по многим направлениям. Так, делегации Торгово-промышленной палаты Анкары и ассоциации бизнесменов АСКОН приняли участие в Минском экономическом форуме международного сотрудничества, организованном Белорусской торгово-промышленной палатой. Национальная юношеская сборная Турции по футболу U15 посетила Минск для участия в Кубке развития-2025.
Кроме того, турецкие пластические хирурги по приглашению белорусских коллег посетили Международный конгресс по пластической хирургии в Минске. Член Попечительского совета турецкого образовательного фонда «Маариф» принял участие в Фестивале науки, организованном Национальной академией наук Беларуси, и посетил турецко-белорусский исследовательский центр при НАН. Член Совета директоров Стамбульской торговой палаты побывал на Международной выставке-ярмарке «BTI-2025» по оптовой продаже товаров легкой промышленности и провел встречи в Национальном центре маркетинга Республики Беларусь.
Важным было и участие председателя Высшего избирательного совета Турции во II Международном электоральном форуме. После этого в Минске состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел.
Кстати, на этой неделе пять депутатов турецкой части межпарламентской группы дружбы Турция-Беларусь находятся в вашей стране по приглашению белорусской стороны для обсуждения вопросов дальнейшего развития сотрудничества.
Хочу также обратить внимание, что сохраняется интерес к турецким стипендиальным программам. И в этом году, мы уверены, белорусские студенты, обучающиеся в Турции, по возвращении в Беларусь будут укреплять связи между нашими странами. В ближайшее время мы также планируем сосредоточиться на краткосрочных стажировках и программах обмена. Нам как посольству в Минске весьма отрадно видеть это расширение контактов, и мы уверены, что они будут способствовать дальнейшему углублению наших отношений.
Мы убеждены, что отношения, основанные на взаимопонимании и уважении, внесут позитивный вклад не только в развитие наших стран, но и в стабильность и развитие Европейского и Евразийского регионов.
Беларусь играет значительную роль в обеспечении мира и стабильности в Евразии. Мы осознаем и ценим это. А проведение III Минской международной конференции по евразийской безопасности подтвердило стремление Беларуси внести вклад в мирные процессы.
Алина ГРИШКЕВИЧ,
БЕЛТА. -0-