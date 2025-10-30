Студентам предложили новый аргумент, чтобы остаться в науке

Затем он сообщил, что для этого утвердили перечень из более чем 300 специальностей и направлений подготовки по программам, отвечающим приоритетам научно-технологического развития страны. «И в первую очередь — это математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборона и безопасность, медицина, сельское хозяйство, образование и педагогика», — перечислил Мишустин. Завершая эту тему, премьер поручил министерству образования как можно быстрее завершить все необходимые конкурсные процедуры и определить кандидатов на премию.