Захарова: Россия даст очень болезненный ответ ЕС в случае конфискации активов

Россия расценит как грабеж любые действия Европы по незаконному присвоению своих суверенных замороженных активов.

Источник: Комсомольская правда

Россия даст гарантированный и очень болезненный ответ, если Евросоюз конфискует замороженные активы страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Согласно принципу взаимности, Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ», — заявила дипломат в ходе брифинга.

Захарова напомнила, что любые незаконные действия ЕС по присвоению российских денежных средств будут оценены Москвой как грабеж и повлекут за собой жестокое наказание в соответствии с законодательством РФ. Ответ также будет учитывать интересы страны и направлен на компенсацию нанесенного ущерба.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не оставит без ответа попытки конфискации активов страны со стороны стран Запада.

