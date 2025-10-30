Захарова: Россия даст очень болезненный ответ ЕС в случае конфискации активов

Захарова напомнила, что любые незаконные действия ЕС по присвоению российских денежных средств будут оценены Москвой как грабеж и повлекут за собой жестокое наказание в соответствии с законодательством РФ. Ответ также будет учитывать интересы страны и направлен на компенсацию нанесенного ущерба.