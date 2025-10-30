Ядерный блеф Трампа: раскрыт реальный смысл распоряжения главы США

Арбатов заявил, что по стратегическим вооружениям между Россией и США сохраняется паритет, а по тактическому ядерному оружию у России есть небольшое преимущество. Он опроверг слова Трампа о лидерстве США, назвав их произвольными. Что касается Китая, то, по оценкам академика, он отстает от ядерных держав в разы и сможет сравняться с ними не ранее чем через десять лет.