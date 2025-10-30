Ядерный блеф Трампа: раскрыт реальный смысл распоряжения главы США

Академик Алексей Арбатов прокомментировал для KP.RU распоряжение Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия. По словам эксперта, это заявление американского лидера вызвано озабоченностью российскими разработками, такими как «Буревестник» и «Посейдон».
Арбатов заявил, что по стратегическим вооружениям между Россией и США сохраняется паритет, а по тактическому ядерному оружию у России есть небольшое преимущество. Он опроверг слова Трампа о лидерстве США, назвав их произвольными. Что касается Китая, то, по оценкам академика, он отстает от ядерных держав в разы и сможет сравняться с ними не ранее чем через десять лет.
Касательно продления ДСНВ-3 Арбатов пояснил, что Россия предложила лишь сохранить ключевые ограничения по носителям и боезарядам. Он выразил сомнение, что США пойдут дальше простого одобрения этой идеи.
Обсуждая возможные испытания, академик отметил, что Трамп, вероятно, плохо представляет их юридическую сторону. Подземные испытания запрещены Договором 1996 года, который соблюдается в виде моратория всеми великими державами, включая США. Возобновление испытаний станет грубейшим нарушением международного права и потребует решения Совбеза ООН.
Напомним, что глава Белого дома распорядился начать испытания ядерного оружия в ходе своего азиатского турне. Он считает, что такой шаг поставит США на одну ступень с другими государствами.