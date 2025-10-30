Ричмонд
Эрдоган публично отругал канцлера ФРГ Мерца из-за гибели людей

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в продолжении геноцида в секторе Газа и раскритиковал позицию Германии по палестино-израильскому конфликту. Заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Анкаре, передает телеканал TRT Haber.

Эрдоган раскритиковал Германию и Мерца.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в продолжении геноцида в секторе Газа и раскритиковал позицию Германии по палестино-израильскому конфликту. Заявление турецкий лидер сделал на совместной пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Анкаре, передает телеканал TRT Haber.

«У [бойцов радикального палестинского движения] ХАМАС в руках нет бомб, нет ядерного оружия, однако оно в наличии у Израиля. Израиль, используя свои бомбы, вчера вечером нанес удары по Газе. Разве Германия этого не видит, разве она не следит за тем, что происходит? Израиль нанесением ударов по Газе продолжает осуществлять геноцид», — заявил Эрдоган.

Турецкий президент призвал Германию к совместным действиям по прекращению конфликта. Эрдоган подчеркнул, что долгом Турции, Германии и других стран является прекращение геноцида и массовых убийств в секторе Газа.

