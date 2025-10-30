Эрдоган публично отругал канцлера ФРГ Мерца из-за гибели людей

«У [бойцов радикального палестинского движения] ХАМАС в руках нет бомб, нет ядерного оружия, однако оно в наличии у Израиля. Израиль, используя свои бомбы, вчера вечером нанес удары по Газе. Разве Германия этого не видит, разве она не следит за тем, что происходит? Израиль нанесением ударов по Газе продолжает осуществлять геноцид», — заявил Эрдоган.