Мария Захарова: ответ РФ на конфискацию ее активов будет очень жестким

В случае, если европейские страны предпримут попытки конфискации российских активов, находящихся за рубежом, Москва незамедлительно отреагирует, и ответные меры будут очень болезненным. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.
Дипломат подчеркнула, что любое неправомерное присвоение российских активов со стороны Еврокомиссии, европейских правительств или других субъектов будет расцениваться как акт грабежа, за которым последует неминуемое и крайне суровое возмездие, опирающееся на российское законодательство и международные правовые нормы.
«Россия даст экспроприаторам гарантированный и очень болезненный ответ», — заверила Захарова.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал планы, обсуждаемые западными государствами, относительно использования замороженных российских активов, назвав подобные намерения бандитизмом и отметив, что основополагающие принципы международного права уже не имеют силы.