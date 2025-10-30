Ричмонд
WP: ядерные испытания подорвут попытки Трампа получить Нобелевскую премию

Ранее американский лидер отдал приказ Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Решение Белого дома возобновить испытания ядерного оружия негативно отразятся на попытках президента США Дональда Трампа создать себе репутацию сторонника деэскалации и претендовать на Нобелевскую премию мира, пишет The Washington Post (WP).

«Такая эскалация может подорвать недавние шаги Трампа по укреплению своего имиджа “президента мира”, поскольку он ведет кампанию за Нобелевскую премию мира и стремится смягчить напряженность в отношениях с главным геополитическим соперником США», — говорится в статье.

Авторы публикации предположили, что заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний могут использоваться Белым домом в качестве рычага в переговорах по контролю над ядерным оружием с РФ и КНР.

Ранее американский лидер отдал приказ Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые располагают подобными вооружениями. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если Трамп каким-то образом имел ввиду испытания «Буревестника», то они не являются ядерными.

Отметим, Трамп на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что его обманули с вручением Нобелевской премии мира, поскольку награду обещали вручить после завершения очередного военного конфликта. Глава Белого дома также заявил, что он закончил восемь войн.

Узнать больше по теме
Нобелевская премия: что известно о самой престижной международной премии
Разберемся в нюансах из реальности Нобелевской премии вместе. Нобелевская премия — одна из элитнейших наград в мире. Рассказываем о ее становлении, лауреатах-дебютантах и незаурядных фактах о ней. А еще о том, каков размер приза, где и когда вручается.
Читать дальше