WP: ядерные испытания подорвут попытки Трампа получить Нобелевскую премию

Решение Белого дома возобновить испытания ядерного оружия негативно отразятся на попытках президента США Дональда Трампа создать себе репутацию сторонника деэскалации и претендовать на Нобелевскую премию мира, пишет The Washington Post (WP).
«Такая эскалация может подорвать недавние шаги Трампа по укреплению своего имиджа “президента мира”, поскольку он ведет кампанию за Нобелевскую премию мира и стремится смягчить напряженность в отношениях с главным геополитическим соперником США», — говорится в статье.
Авторы публикации предположили, что заявления Трампа о возобновлении ядерных испытаний могут использоваться Белым домом в качестве рычага в переговорах по контролю над ядерным оружием с РФ и КНР.
Ранее американский лидер отдал приказ Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия «на равных» с другими государствами, которые располагают подобными вооружениями. Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что если Трамп каким-то образом имел ввиду испытания «Буревестника», то они не являются ядерными.
Отметим, Трамп на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне заявил, что его обманули с вручением Нобелевской премии мира, поскольку награду обещали вручить после завершения очередного военного конфликта. Глава Белого дома также заявил, что он закончил восемь войн.