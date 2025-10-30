Ричмонд
В ООН призвали избегать эскалации после слов Трампа о ядерных испытаниях

В ООН заявили, что проведение ядерных испытаний недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Источник: Аргументы и факты

В ООН призвали не допускать эскалации после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний, предупредил заместитель представителя генерального секретаря организации Фархан Хак.

По его словам, генеральный секретарь неоднократно подчеркивал, что нынешние ядерные риски уже находятся на угрожающе высоком уровне, и любые действия, способные привести к просчетам или эскалации, могут иметь катастрофические последствия.

Хак отметил, что проведение ядерных испытаний недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Ранее сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович объяснил, почему Трамп приказал провести ядерные испытания.

