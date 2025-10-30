Филиппо: заявление Трампа о ядерных испытаниях угрожает безопасности в мире

Слова американского лидера Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия может негативно повлиять на ситуацию с безопасностью в мире, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Все, что может привести к возобновлению гонки ядерных вооружений, будет иметь негативные последствия для безопасности в мире», — приводит его слова РИА Новости.
Политик считает, что принятые США и РФ обязательства, касающиеся сокращения числа ядерных боеголовок, должны выполняться.
Филиппо отметил, что остается не ясным, означают ли слова Трампа возобновление физических ядерных испытаний, так как ни одна из стран «большой пятерки» не проводила их с 1996 года.
Отметим, после заявления Трампа о ядерных испытаниях представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен призвала Соединенные Штаты Америки и Россию соблюдать международные обязательства в отношении ядерного нераспространения.
Напомним, Трамп заявил, что приказал Пентагону начать испытания ядерного вооружения «на равных» с другими государствам, у которых якобы есть подобные программы. Конгрессвумен Дина Титус заявила, что в Конгресс США будет внесен проект закона против проведения испытаний ядерного вооружения.