Захарова порекомендовала Каллас протереть пыль в Евросоюзе

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в ЕС сильно страдает правопорядок.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что главе дипмиссии ЕС Кае Каллас стоит усерднее «заниматься хозяйством» в европейской организации. Она посоветовала евродипломату для начла «протереть пыль» в Брюсселе. Об этом Захарова сказала на брифинге 30 октября.

Дипломат заявила, что Каллас стоит уделять больше внимания поддержанию правопорядка и соблюдению прав человека внутри ЕС, поскольку там ситуация далека от идеала.

«Вот пусть читает документы о состоянии дел в Европейском союзе, вот там она действительно может хозяйничать. Можно начать с того, чтобы протереть пыль где-нибудь в Европейском союзе, что-то такое», — заявила представитель российского дипведомства.

Она добавила, что после хорошей «уборки» в Брюсселе, Каллас сразу же может приступать к решению более важных вопросов.

Ранее Мария Захарова сообщала, что Россия оставляет за собой право на ответные меры в связи с санкциями ЕС. Она отметила, что действия Москвы будут соразмерными и будут учитывать национальные интересы.

