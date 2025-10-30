Некрополитика: как хоронят депутатов, чиновников и влиятельных силовиков в ХМАО

Неподалеку от места, где был Дом Советов, в нынешнем парке Бориса Лосева — в самом центре окружной столицы, по воспоминаниям старожилов, которые собирает хранитель портала «Остяко-Вогульск.рф» Андрей Рябов, — во времена Советской власти было три могилы. В одной из них был похоронен первый председатель Остяко-Вогульского окружного исполкома Яков Рознин. Он умер в 1934 году от болезни сердца. Рядом с ним были захоронены еще два представителя советской политэлиты — умерший от сердечного приступа начальник окружного отдела НКГБ Василий Куликов и большевик Семен Меламед, отправленный ЦК ВКП (б) для проведения избирательной кампании в Самарово и Остяко-Вогульске. Смерть настигла его по пути в Сургут. Позже Куликова перезахоронили на Северном кладбище, а надгробие Рознина таинственно исчезло.