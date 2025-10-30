Российский дрон заснял удары российских авиабомб по гарнизону ВСУ под Харьковом

Ранее сообщалось, что российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в Димитрове. По данным Минобороны РФ, подразделения 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А. В. Захарченко расширили зону контроля в северной и юго-восточной частях города.