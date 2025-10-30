В украинском Чернигове повреждена телебашня

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Ладыжин Винницкой области после ночных ударов российской армии были полностью прекращены подача тепла и водоснабжение. По информации местных властей, профильные службы готовят запуск альтернативной системы отопления, а на период работ организуют подвоз технической воды и восстановят работу уличных колонок для минимального обеспечения потребностей жителей.