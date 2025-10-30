Ричмонд
В украинском Чернигове повреждена телебашня

У телебашни в Чернигове произошёл взрыв, за которым последовал густой столб дыма. Украинское издание «Общественное» со ссылкой на городскую администрацию сообщает, что это произошло в результате удара Армии России.

Источник: Life.ru

По данным УНИАН, атака произошла ещё 29 октября.

Ранее Life.ru сообщал, что в городе Ладыжин Винницкой области после ночных ударов российской армии были полностью прекращены подача тепла и водоснабжение. По информации местных властей, профильные службы готовят запуск альтернативной системы отопления, а на период работ организуют подвоз технической воды и восстановят работу уличных колонок для минимального обеспечения потребностей жителей.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.