Десятки тысяч иудеев вышли на протест в Иерусалиме против призыва в армию

Для участия в акции в Иерусалим прибыли ортодоксы со всей страны. Часть из них преодолела путь пешком по шоссе № 1, связывающему Иерусалим с прибрежными районами центральной части Израиля. Это привело к временному полному перекрытию движения по одной из ключевых израильских магистралей. Также было приостановлено железнодорожное сообщение с городом.