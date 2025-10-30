Десятки тысяч иудеев вышли на протест в Иерусалиме против призыва в армию

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иерусалиме прошла многотысячная демонстрация ультраортодоксальных иудеев, выступающих против обязательного призыва в армию представителей религиозных слоев общества, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Ynet.
По сообщениям, в митинге под названием «Марш миллионов» приняли участие около 200 тыс. человек.
Протестующие требовали от правительства отказаться от планов по введению обязательной воинской повинности для ортодоксов, в частности, для учащихся религиозных училищ, которые сейчас фактически освобождены от службы.
Для участия в акции в Иерусалим прибыли ортодоксы со всей страны. Часть из них преодолела путь пешком по шоссе № 1, связывающему Иерусалим с прибрежными районами центральной части Израиля. Это привело к временному полному перекрытию движения по одной из ключевых израильских магистралей. Также было приостановлено железнодорожное сообщение с городом.
Отмечается, что протестующие вступали в стычки с полицией, журналистами и прохожими. В некоторых местах участники митинга забирались на крыши зданий. К данному моменту демонстрация уже завершилась, железнодорожное сообщение из Иерусалима постепенно возобновляется. -0-