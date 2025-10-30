Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушилин постановил ликвидировать Минобороны ДНР

Министерство упраздняется в связи с воссоединением республики с РФ.

Источник: Аргументы и факты

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом распорядился ликвидировать оборонное ведомство республики, упразднение министерства должно быть завершено в течение полугода со дня вступления указа в силу.

«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, размещенном на сайте главы региона.

В указе говорится о необходимости утвердить состав ликвидационной комиссии. Пушилин также поставил задачу предоставить ему ликвидационный баланс ведомства, обеспечить финансирование расходов.

Отмечается, что министерство ликвидируется в связи с вхождением ДНР в состав РФ. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 30 октября.

Напомним, в декабре 2024 года Пушилин подписал указ о ликвидации министерства финансов региона в связи с вхождением ДНР в состав Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что глава ДНР назначил Дмитрия Бердникова первым зампредседателя правительства республики.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше