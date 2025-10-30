Пушилин постановил ликвидировать Минобороны ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом распорядился ликвидировать оборонное ведомство республики, упразднение министерства должно быть завершено в течение полугода со дня вступления указа в силу.
«Постановляю: ликвидировать (упразднить) министерство обороны Донецкой Народной Республики», — говорится в документе, размещенном на сайте главы региона.
В указе говорится о необходимости утвердить состав ликвидационной комиссии. Пушилин также поставил задачу предоставить ему ликвидационный баланс ведомства, обеспечить финансирование расходов.
Отмечается, что министерство ликвидируется в связи с вхождением ДНР в состав РФ. Указ вступает в силу со дня официального опубликования, то есть 30 октября.
Напомним, в декабре 2024 года Пушилин подписал указ о ликвидации министерства финансов региона в связи с вхождением ДНР в состав Российской Федерации.
Ранее сообщалось, что глава ДНР назначил Дмитрия Бердникова первым зампредседателя правительства республики.