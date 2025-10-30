Высшее руководство США переезжает на военные базы после убийства Кирка

После убийства консервативного активиста Чарли Кирка и роста протестной активности в США многие высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа начали переезжать на военные базы для обеспечения личной безопасности. Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, решение было продиктовано не только убийством Кирка, но и участившимися угрозами в адрес чиновников и их семей. На военных объектах им обеспечена круглосуточная охрана со стороны военнослужащих армии США.
На базы уже перебрались госсекретарь Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь Управления по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Кэти Миллер и её муж — главный советник Трампа по внутренней политике Стивен Миллер, а также министр сухопутных войск Дэниел Дрисколл.
Напомним, 31-летний Чарли Кирк, известный консервативный деятель и сторонник Трампа, скончался в больнице после того, как 10 сентября в него выстрелили во время выступления в университете Орема (штат Юта).
Подозреваемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон был задержан 11 сентября. Ему предъявили обвинения по семи статьям, а окружной прокурор Юты заявил о намерении добиваться смертной казни.