Мединский поддержал возвращение городам Украины исторических названий

Помощник главы РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал процесс возвращения исторических названий населенным пунктам на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград», — говорится в его публикации.
Кроме того, помощник российского президента подчеркнул необходимость уважения к собственной истории и языку. Также Мединский напомнил, что при изменении топонимов киевский режим не учитывал мнение местных жителей.
Напомним, ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что вся так называемая элита Украины общается на русском языке, на украинский они переходят лишь на публике.