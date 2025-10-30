Помощник президента России Владимир Мединский поддержал возвращение исторических русских названий населенным пунктам на Украине.
«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра / Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград и т. д», — написал он в личном Telegram-канале.
Мединский отметил важность уважения к собственной истории и языку. При этом, по словам помощника президента, стоит «не обезьянничать», копируя решения украинских националистов.
Мединский также напомнил, что в ходе референдума в 2015 году три четверти жителей Кировограда поддержали возвращение городу исторического названия «Елизаветград», в то время как Верховная рада отменила результаты голосования.
Ранее KP.RU сообщал, что Научный Совет Российского военно-исторического общества осудил посягательства Киева на историческую память на фоне публикации списков личностей, якобы связанных с «глорификацией Российской империи».