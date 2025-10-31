Ричмонд
Минфин: доходы госбюджета Молдовы выросли, но дефицит достиг почти 7 млрд леев

Дефицит госбюджета Молдовы к октябрю достиг почти семи миллиардов леев.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 30 окт — Sputnik. Доходы государственного бюджета по состоянию на 1 октября увеличились на 15% и достигли почти 57 миллиардов леев. Такие данные представило Министерство финансов, уточнив, что это на 7,471 миллиарда леев выше показателей аналогичного периода 2024 года.

Согласно Минфину, основная часть средств, поступающих в бюджет, традиционно приходит от Таможенной службы, усилиями которой в бюджет поступило 29,803 миллиарда леев (+7,1%). Государственная налоговая служба в свою очередь за указанный период добавила в бюджет 24,774 миллиарда леев, (+14,4%). Доходы от проектов, финансируемых из внешних источников, также возросли: с 529,3 миллиона до 572,9 миллиона леев.

В то же время расходы госбюджета увеличились на 12% (6,952 миллиарда леев) и составили около 64 миллиардов.

Исходя из опубликованных данных в Минфине констатировали, что исполнение государственного бюджета по состоянию на конец сентября завершилось с дефицитом в размере около семи миллиардов леев. По информации министерства, он финансировался как из внутренних, так и из внешних источников.