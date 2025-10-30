Ричмонд
В Британии заявили, что Украине потребуется $389 млрд в течение четырех лет

По данным The Economist, расходы на нужды киевского режима должны лечь преимущественно на страны ЕС.

Источник: Аргументы и факты

В течение следующих четырех лет Украине потребуется порядка 389 млрд долларов для того, чтобы вооружать армию и поддерживать свою экономику. Об этом пишет британский журнал The Economist.

«Украине понадобится около 389 млрд долларов наличными и вооружением в течение четырех лет, с 2026 по 2029 год», — подсчитали журналисты.

Как отмечают авторы статьи, это почти в два раза больше, чем сумма, полученная Киевом с февраля 2022 года. Также сообщается, что расходы на нужды киевского режима должны лечь преимущественно на страны ЕС.

«Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к “стратегической автономии”, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку», — следует из публикации.

Напомним, Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют мирному урегулированию и втягивают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, рассматриваются как законная цель для ВС РФ.

