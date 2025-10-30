Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за 50 лет

Общественное доверие к президенту Франции Эммануэлю Макрону достигло рекордно низкого уровня за последние 50 лет. Об этом пишет в четверг газета Figaro со ссылкой на данные опроса, проведенного для нее компанией Verian.
«То, чего Елисейский дворец опасался уже несколько месяцев, свершилось: рейтинг доверия к президенту снова упал в этом месяце и достиг самого низкого уровня, зафиксированного до этого при Франсуа Олланде», — сообщает газета.
Общий уровень доверия к действующему президенту за последний месяц сократился на пять процентов и теперь составляет 11%, в то время как 84% респондентов выразили недоверие Макрону, как показывают данные опроса.
Ранее в аналогичной ситуации оказывался экс-президент Франсуа Олланд, находившийся у власти с 2012 по 2017 год. В сентябре 2016 года ему доверяли лишь 11% граждан Франции, а 87% выражали недоверие, что на тот момент было наихудшим показателем доверия населения к главе государства с момента начала проведения подобных исследований в начале 1970-х годов.
Самый высокий уровень поддержки у президента наблюдается среди сторонников его партии «Возрождение» (71%) и сторонников центристской коалиции «Вместе», поддерживающей его политическую линию (53%), отмечается в статье. Большинство участников опроса, поддерживающих другие политические силы, не доверяют нынешнему французскому лидеру.
Рейтинг премьер-министра Себастьяна Лекорню выглядит несколько оптимистичнее, согласно данным опроса. Его уровень доверия, напротив, увеличился на пять пунктов, и в настоящее время ему доверяют 26% французов, в то время как 66% не выразили доверия главе правительства, согласно информации Verian.
Ранее в США опрос показал, что работа Дональда Трампа не нравится 58% американцев.