Рейтинг доверия к Макрону достиг исторического антирекорда за 50 лет

Ранее в аналогичной ситуации оказывался экс-президент Франсуа Олланд, находившийся у власти с 2012 по 2017 год. В сентябре 2016 года ему доверяли лишь 11% граждан Франции, а 87% выражали недоверие, что на тот момент было наихудшим показателем доверия населения к главе государства с момента начала проведения подобных исследований в начале 1970-х годов.