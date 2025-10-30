Захарова посоветовала Каллас «протереть пыль» в Евросоюзе

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова порекомендовала главе евродипломатии Кае Каллас заняться «домашними делами» и «протереть пыль» в Европейском Союзе, вместо того чтобы пытаться поддерживать международный правопорядок.
Она подчеркнула, что в самом ЕС существуют проблемы с обеспечением правопорядка и соблюдением прав человека.
— Вот пусть читает документы о состоянии дел в Европейском союзе, вот там она действительно может хозяйничать Можно начать с того, чтобы протереть пыль где-нибудь в Европейском союзе, что-то такое, похозяйничать там, — приводит ее слова ТАСС.
До этого Захарова высмеяла новые ограничения, которые страны Европы вместе с Соединенными Штатами ввели против России. По ее словам, страны Запада введением очередных санкций надеялись «порвать» Россию, но в итоге «порвались» сами.
Сама Каллас накануне ввода санкция заявила, что Евросоюз положительно оценивает новые ограничения, введенные США в отношении России. Вашингтон в то же время не исключает введения против Москвы еще «более жестких» санкций.