В Китае назвали дипломатию единственным путем к миру на Украине

«Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса. Мы надеемся, что стороны сохранят приверженность политическому урегулированию кризиса и будут совместно работать над деэскалацией», — выразил надежду дипломат.
По его словам, КНР готова сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и достижении прочного мира.
Ранее спецпосланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян высказался, что причина конфликта на Украине кроется в недостатках структуры системы безопасности на континенте. По его словам, государства не должны решать проблему собственной безопасности за счет других стран.
До этого сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей.