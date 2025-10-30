Захарова назвала условие для возобновления диалога России и Японии

Путь к возобновлению диалога между Россией и Японией возможен только после того, как Токио откажется от антироссийского курса, направленного на нанесение ущерба РФ и ее гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«От этого они должны отказаться», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.
По словам дипломата, именно недружественная линия Японии стала причиной тупика в двусторонних отношениях.
Она также с иронией отметила, что вопросы о Японии и новом премьер-министре страны Санаэ Такаити задавали не японские журналисты. Представитель МИД предположила, что это могло быть связано с ограничениями со стороны японских властей.
Ранее премьер Японии заявила, что страна не может отказаться от СПГ из России.