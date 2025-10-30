Ричмонд
Захарова назвала условие для возобновления диалога России и Японии

По словам дипломата, именно недружественная линия Японии стала причиной тупика в двусторонних отношениях.

Источник: Аргументы и факты

Путь к возобновлению диалога между Россией и Японией возможен только после того, как Токио откажется от антироссийского курса, направленного на нанесение ущерба РФ и ее гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От этого они должны отказаться», — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

По словам дипломата, именно недружественная линия Японии стала причиной тупика в двусторонних отношениях.

Она также с иронией отметила, что вопросы о Японии и новом премьер-министре страны Санаэ Такаити задавали не японские журналисты. Представитель МИД предположила, что это могло быть связано с ограничениями со стороны японских властей.

Ранее премьер Японии заявила, что страна не может отказаться от СПГ из России.

