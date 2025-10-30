CNN: сделка Трампа с Си Цзиньпином может повлечь серьезные риски для США

Кроме того, отмечают журналисты, Трамп рискует еще больше испортить отношения с ключевыми союзниками США, в частности, с Мексикой и Канадой, которые также борются с фентанилом, но для них он грозится повысить пошлины. В результате эта сделка может улучшить отношения Вашингтона с его «главным экономическим противником», однако разозлит его ключевых торговых партнеров.