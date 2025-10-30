Ричмонд
+20°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CNN: сделка Трампа с Си Цзиньпином может повлечь серьезные риски для США

Соглашение может разозлить ключевых торговых партнеров Вашингтона, передает телекомпания.

Источник: Аргументы и факты

Сделка американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая предусматривает снижение пошлин США до 20% на китайские товары в обмен на обещания Пекина бороться с фентанилом, может нести большие риски для Вашингтона, передает CNN.

Журналисты проанализировали условия нового соглашения и пришли к выводу, что Трамп «уступал Си в торговой войне на каждом шагу», при этом остается вопросом, получит ли Вашингтон что-либо значимое взамен, учитывая, что Пекин часто не выполняет свою часть сделки.

Кроме того, отмечают журналисты, Трамп рискует еще больше испортить отношения с ключевыми союзниками США, в частности, с Мексикой и Канадой, которые также борются с фентанилом, но для них он грозится повысить пошлины. В результате эта сделка может улучшить отношения Вашингтона с его «главным экономическим противником», однако разозлит его ключевых торговых партнеров.

Напомним, переговоры Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане длились около 1 часа 40 минут. После них американский лидер сразу направился к своему самолету, не сделав совместного заявления. Позднее президент США оценил переговоры с лидером КНР на 12 баллов из 10.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше