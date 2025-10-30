CNN: сделка Трампа с Си Цзиньпином может повлечь серьезные риски для США

Сделка американского лидера Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, которая предусматривает снижение пошлин США до 20% на китайские товары в обмен на обещания Пекина бороться с фентанилом, может нести большие риски для Вашингтона, передает CNN.
Журналисты проанализировали условия нового соглашения и пришли к выводу, что Трамп «уступал Си в торговой войне на каждом шагу», при этом остается вопросом, получит ли Вашингтон что-либо значимое взамен, учитывая, что Пекин часто не выполняет свою часть сделки.
Кроме того, отмечают журналисты, Трамп рискует еще больше испортить отношения с ключевыми союзниками США, в частности, с Мексикой и Канадой, которые также борются с фентанилом, но для них он грозится повысить пошлины. В результате эта сделка может улучшить отношения Вашингтона с его «главным экономическим противником», однако разозлит его ключевых торговых партнеров.
Напомним, переговоры Трампа и Си Цзиньпина в южнокорейском Пусане длились около 1 часа 40 минут. После них американский лидер сразу направился к своему самолету, не сделав совместного заявления. Позднее президент США оценил переговоры с лидером КНР на 12 баллов из 10.