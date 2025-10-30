Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мединский поддержал возвращение русских названий украинским городам

Помощник президента России Владимир Мединский поддержал инициативу по возвращению украинским городам их исторических русских названий. Соответствующее заявление он опубликовал в своём Telegram-канале.

«Правильно, что на карты возвращаются исторические, русские названия. Отныне по нормам русского языка никакого Днепра/Днипро, а Днепропетровск, никакого Кропивницкого, а Елизаветград», — написал Мединский.

Он также напомнил, что в 2015 году большинство жителей Кировограда поддержали на местном референдуме название Елизаветград, однако Верховная рада Украины отменила это решение, переименовав город в Кропивницкий.

Ранее научный совет Российского военно-исторического общества (РВИО) разработал комплекс мер по противодействию политике дерусификации, проводимой украинскими властями. РВИО предлагает системное использование исторических российских географических названий и топонимов в средствах массовой информации, образовательных программах, издательской деятельности и цифровом пространстве, игнорируя их украинские переименования.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Владимир Мединский: биография российского политика, ученого и писателя
В управлении страной президенту оказывают содействие его помощники. Одним из них стал Владимир Мединский, сумевший пройти путь от советника по связям с общественностью до министра культуры РФ. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше