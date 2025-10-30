ЕС призвал США соблюдать обязательства по ядерному нераспространению

В ДНЯО государства делятся на ядерные и остальные, неядерные. Первые произвели и применили ядерное оружие либо другое взрывное устройство до 1967 года. Это «ядерная пятерка»: Великобритания, Китай, Россия (как преемница СССР), США и Франция. Остальные подписанты добровольно отказались от права иметь ядерное оружие.