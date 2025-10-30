Ричмонд
Economist назвал сумму, которая потребуется Киеву для продолжения конфликта

Economist: Киеву потребуется $389 млрд для покрытия расходов еще на 4 года.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Киеву понадобится еще 389 миллиардов долларов для покрытия расходов, если он продолжит вести конфликт против России еще четыре года, отмечает журнал Economist.

«Украине понадобится примерно 389 миллиардов долларов в виде финансов и вооружения в течение четырех лет с 2026 по 2029 годы, в основном из Европы», — посчитал журнал.

По информации издания, траты на обеспечение обороны Украины повышались примерно на 20% в год за все время украинского конфликта. Журнал посчитал, что цифра в 389 миллиардов долларов включает такие нужды Киева, как «поддержку бюджета и некоторые затраты на восстановление» страны.

Economist уточняет, что если бы траты полностью легли на Европу, то Евросоюзу пришлось бы предоставить Украине 328 миллиардов долларов, а Великобритании — 61 миллиард долларов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

