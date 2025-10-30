В МИД России раскрыли, в каком случае начнется диалог с Японией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла, в каком случае начнется диалог с Японией. Об этом речь шла на ее брифинге в четверг, 30 октября.
По словам дипломата, готовность нового японского премьера Санаэ Такаити решить проблему территорий и заключить мирный договор с Россией само по себе не является новостью. Возобновление диалога возможно лишь при отказе Токио от текущего курса против РФ.
«Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам. Они от этого должны отказаться, потому что именно такая недружественная линия завела двустороннее сотрудничество в тупик», — заявила представитель МИД.
Напомним, премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что дипломатические отношения с Россией находятся в плохом состоянии, но это не помешало бы Токио и Москве заключить договор.