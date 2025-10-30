В МИД России раскрыли, в каком случае начнется диалог с Японией

«Мы неоднократно заявляли и раньше, что путь к возобновлению диалога с Японией откроется только после деятельного отказа Токио от антироссийского курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам. Они от этого должны отказаться, потому что именно такая недружественная линия завела двустороннее сотрудничество в тупик», — заявила представитель МИД.