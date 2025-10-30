Ричмонд
Вертолет потерпел крушение в Великобритании

По данным полиции, 70-летний пассажир получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия. 41-летний пилот и двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы.

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение недалеко от города Донкастер на севере Великобритании, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ТАСС.

По данным полиции, 70-летний пассажир получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия.

41-летний пилот и двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы.

Ведется расследование инцидента.

По информации газеты The Daily Telegraph, речь идет о вертолете Robinson R44 Raven II, принадлежащем местной летной школе. -0-