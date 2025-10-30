Вертолет потерпел крушение в Великобритании

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вертолет потерпел крушение недалеко от города Донкастер на севере Великобритании, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает ТАСС.
По данным полиции, 70-летний пассажир получил серьезные травмы и, несмотря на усилия медиков, скончался на месте происшествия.
41-летний пилот и двое других пассажиров — 58-летняя женщина и 10-летний мальчик, получили незначительные травмы.
Ведется расследование инцидента.
По информации газеты The Daily Telegraph, речь идет о вертолете Robinson R44 Raven II, принадлежащем местной летной школе.