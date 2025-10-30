Ричмонд
Денис Пушилин постановил ликвидировать Министерство обороны ДНР

Минобороны ДНР будет ликвидировано в течение шести месяцев.

Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике принято решение о ликвидации собственного Министерства обороны. Об этом говорится в указе главы ДНР Денис Пушилин. Документ опубликован на официальном интернет-портале руководства республики.

Согласно тексту указа, ведомство должно быть упразднено в течение шести месяцев с момента вступления документа в силу. Пушилин распорядился создать ликвидационную комиссию. В ее состав могут быть включены гражданские служащие иных исполнительных органов ДНР. Глава республики также потребовал предоставить ему ликвидационный баланс и обеспечить финансирование всех сопутствующих расходов.

Данное решение следует за историческим воссоединением Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией. 30 сентября отмечалась годовщина этого события.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал значимость этой даты. Он заявил, что три года назад жители этих регионов твердо и ответственно выразили волю быть со своей Родиной. Российский лидер подчеркнул, что граждане России поддержали этот выбор своих братьев и сестер.

