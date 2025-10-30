Ричмонд
Мишустин освободил Гатагову от должности замминистра сельхоза

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ольгу Гатагову от должности заместителя министра сельского хозяйства по ее просьбе. Соответствующее распоряжение опубликовано 30 октября 2025 года на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Гатагову Ольгу Анатольевну от должности заместителя министра сельского хозяйства Российской Федерации по ее просьбе», — говорится в документе. Он выложен на сайте официального опубликования правовых актов.

Гатагова занимала пост замминистра сельского хозяйства с июня 2019 года, следует из информации на сайте ведомства. Причины ее ухода с должности в распоряжении не уточняются. Информация о том, кто займет освободившуюся позицию, пока не поступала.