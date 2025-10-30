В штате Нью-Йорк объявили режим ЧП из-за шатдауна

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США, сообщает РИА Новости.
«Сегодня я официально объявляю чрезвычайное положение… Это чрезвычайное положение с продовольствием, и я хочу задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, чтобы жители Нью-Йорка не голодали», — сказала Хокул на пресс-конференции.
Кроме того, она анонсировала выделение дополнительных $65 млн на чрезвычайную продовольственную помощь.
Ранее стало известно, что с 1 ноября американцы перестанут получать талоны на продукты питания из-за продолжающего шатдауна. Всего программой продовольственной помощи пользуются порядка 42 млн жителей США — примерно каждый восьмой американец. По словам Хокул, талоны на продукты получают более 3 млн жителей штата Нью-Йорк.
1 октября в США официально начался шатдаун — работа правительства была приостановлена после того, как представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что приостановка работы правительства США может наносить экономический ущерб стране в размере до $15 млрд в день.
Шатдаун, в частности, негативно сказался на работе Федерального бюро расследований. Кроме того, в неоплачиваемые отпуска хотят отправить тысячи сотрудников, задействованных в модернизации ядерного арсенала страны. Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что средства на выплату зарплаты американским военнослужащим уже подходят к концу. -0-