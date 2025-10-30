Ричмонд
Вэнс: США надо время от времени испытывать ядерное оружие

Соединённым Штатам необходимо периодически проводить испытания ядерного оружия. Об этом заявил журналистам в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Reuters

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

Военный эксперт Алексей Анпилогов выразил мнение, что решение США о ядерных испытаниях может разрушить систему международной безопасности.

