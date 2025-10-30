Вэнс объяснил слова Трампа про ядерные испытания: вот что задумали США

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — отметил Вэнс в беседе с журналистами в Белом доме.