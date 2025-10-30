Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс объяснил слова Трампа про ядерные испытания: вот что задумали США

Вэнс о ядерных испытаниях США: иногда нужно убедиться, что всё работает.

Источник: Комсомольская правда

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал заявления американского лидера Дональда Трампа об испытании ядерного оружия. По словам Вэнса, такие испытания необходимы США, правда он не уточнил, планируют ли Штаты реально возобновлять ядерные взрывы.

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — отметил Вэнс в беседе с журналистами в Белом доме.

Напомним, ранее президент Дональд Трамп в ходе своего визита в Азию отдал распоряжение начать подобные испытания. По его мнению, это якобы позволит Америке не отставать от других ведущих держав.

Комментируя это решение для KP.RU, академик Алексей Арбатов уточнил, что заявление Трампа связано с озабоченностью США российскими разработками, такими как «Буревестник» и «Посейдон». Эксперт опроверг утверждения американского лидера о ядерном лидерстве США, назвав их бездоказательными.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше