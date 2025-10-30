Ричмонд
+20°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Киев хочет устроить техногенную катастрофу для замедления войск России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.

— Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец, — высказалась дипломат.

Она добавила, что в период с 25 по 26 октября в результате артиллерийских ударов ВСУ с использованием беспилотников ракет HIMARS была повреждена плотина Белгородского водохранилища. Захарова напомнила, что похожим образом украинские боевики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию в 2023 году, передает РИА Новости.

28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о наличии угрозы потери воды в водохранилищах, что может привести к значительным потерям при последующем восстановлении. Глава города подчеркнул, что принимаются «экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага».

В тот же день СМИ сообщили, что из-за атаки ВСУ на Белгородское водохранилище под угрозой затопления оказались около четырех тысяч бойцов украинских войск. По данным журналистов, поток способен смыть оборонительные позиции 57-й и 58-й бригад ВСУ, что лишит противника возможности удерживать город и откроет путь для продвижения российских войск.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше