Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют устроить техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области. Об этом в четверг, 30 октября, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова.
— Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец, — высказалась дипломат.
Она добавила, что в период с 25 по 26 октября в результате артиллерийских ударов ВСУ с использованием беспилотников ракет HIMARS была повреждена плотина Белгородского водохранилища. Захарова напомнила, что похожим образом украинские боевики уничтожили Каховскую гидроэлектростанцию в 2023 году, передает РИА Новости.
28 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о наличии угрозы потери воды в водохранилищах, что может привести к значительным потерям при последующем восстановлении. Глава города подчеркнул, что принимаются «экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага».
В тот же день СМИ сообщили, что из-за атаки ВСУ на Белгородское водохранилище под угрозой затопления оказались около четырех тысяч бойцов украинских войск. По данным журналистов, поток способен смыть оборонительные позиции 57-й и 58-й бригад ВСУ, что лишит противника возможности удерживать город и откроет путь для продвижения российских войск.