Захарова: Киев хочет устроить техногенную катастрофу для замедления войск России

В тот же день СМИ сообщили, что из-за атаки ВСУ на Белгородское водохранилище под угрозой затопления оказались около четырех тысяч бойцов украинских войск. По данным журналистов, поток способен смыть оборонительные позиции 57-й и 58-й бригад ВСУ, что лишит противника возможности удерживать город и откроет путь для продвижения российских войск.