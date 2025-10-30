Глава МО Бельгии Франкен не стал отказываться от слов об ударе НАТО по Москве

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс. Но принцип ответного удара нашего альянса неоспорим уже 76 лет. Это основа. Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова», — написал Франкен в соцсети.