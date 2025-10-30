Ричмонд
Глава МО Бельгии Франкен не стал отказываться от слов об ударе НАТО по Москве

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что не будет извиняться и отказываться от своих слов об атаке НАТО на Москву. По его мнению, альянс — всего лишь оборонительное объединение, которое будет’защищаться" в случае нападения России.

Источник: Life.ru

«НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно же, не хочет этого делать. Мы по определению оборонительный альянс. Но принцип ответного удара нашего альянса неоспорим уже 76 лет. Это основа. Именно это я и имел в виду в интервью, и я не отказываюсь ни от одного своего слова», — написал Франкен в соцсети.

Напомним, Франкен угрожал «сровнять Москву с землёй», если россияне «нанесут удар по Брюсселю». Российское посольство в Бельгии назвало подобные заявления неприемлемыми и подчеркнуло, что они ставят под угрозу европейское будущее и могут спровоцировать новый военный конфликт. Также в интервью изданию De Morgen Франкен подчеркнул, что призывы не бояться русских — это очень ошибочная позиция.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

