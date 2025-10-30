Парламент Хорватии одобрил покупку 44 Leopard и другой техники на €1,9 млрд

Комитет парламента Хорватии по обороне одобрил приобретение 44 танков Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2, а также другой военной техники, сообщил глава Минобороны Хорватии Иван Анушич.
«Комитет Сабора (парламента. — Прим. ред.) по обороне поддержал четыре больших приобретения МО Хорватии на общую сумму в 1,945 миллиарда евро» — написал он в соцсети Х*.
В частности, на эту сумму будет произведена закупка 44 танков Leopard 2A8, 18 САУ Caesar MK2, 420 грузовиков TATRA T-815−7, системы защиты от БПЛА производства хорватской компании Končar с двумя стационарными и двумя мобильными комплексами с перехватчиками дронов и автоматическими пушками калибра 30 мм, рассказал министр.
По словам Анушича, договор на приобретение вооружений подпишут до конца текущего года, средства выделят по программе ЕС SAFE почти на всю технику. Защита от беспилотников оплатят из бюджета Минобороны.
Ранее сообщалось, что парламент Хорватии одобрил законопроект о возвращении в республике обязательной военной службы.
