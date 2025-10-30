Госдума приняла закон об обязательных отработках для выпускников ординатуры

Согласно принятому документу, будущие врачи и фармацевты будут обязаны заключать договоры с конкретными заказчиками — регионами, медучреждениями или государственными ведомствами.
Изначально инициатива предполагала распространение обязательной отработки на все бюджетные места в медицинских вузах, однако в окончательной редакции требования были ограничены только выпускниками ординатуры.
Ранее сообщалось, что комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила инициативу о переводе всех бюджетных мест в медицинских и фармацевтических вузах в категорию целевых. В ведомстве пояснили, что в случае принятия законопроекта все студенты, поступающие на бюджетные места по основным профессиональным образовательным программам в сфере медицины и фармации, будут обязаны заключить договоры о целевом обучении.
