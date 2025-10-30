Белоусов прибыл в Алма-Ату на совет министров обороны стран СНГ

В Казахстане Белоусов проведёт встречи с коллегами из стран Содружества, где будут обсуждаться вопросы многостороннего военного сотрудничества. Основной темой заседания станет укрепление национальных вооружённых сил и поддержка региональной стабильности в рамках формата СНГ.
Ранее Life.ru писал, что министр обороны РФ Андрей Белоусов на встрече в Москве с сирийским коллегой дивизионным генералом Махрафом Абу Касрой подчеркнул продуктивный характер двустороннего военного сотрудничества. Российский министр также отметил, что недавняя встреча лидеров двух стран «придала дополнительный импульс всестороннему развитию отношений».
